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Дальнее зарубежье 25.02.2020 20:03

Совет ЕС одобрил мандат Еврокомиссии на переговоры о будущих отношениях с Великобританией

Совет ЕС по общим вопросам во вторник принял решение о начале переговоров о будущих отношениях с Великобританией, а также утвердил директивные указания по их ведению, представляющие собой мандат Европейской комиссии, которой отводится роль переговорщика от ЕС.

"Совет утвердил четкий и мощный мандат для нашего переговорщика Мишеля Барнье. Это подтверждает нашу готовность предложить амбициозное, широкомасштабное и сбалансированное партнерство Великобритании на благо обеих сторон. ЕС теперь готов начать переговоры", - заявила государственный секретарь Хорватии по европейским делам Андреа Метелько-Згомбич, чьи слова приводятся в коммюнике Совета ЕС.

В документе отмечается, что в мандате подчеркивается необходимость подтверждения будущего партнерства твердыми обязательствами по обеспечению равных условий для открытой и честной конкуренции с учетом географической близости ЕС и Великобритании и экономической взаимозависимости.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]