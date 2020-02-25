Совет ЕС одобрил мандат Еврокомиссии на переговоры о будущих отношениях с Великобританией

Совет ЕС по общим вопросам во вторник принял решение о начале переговоров о будущих отношениях с Великобританией, а также утвердил директивные указания по их ведению, представляющие собой мандат Европейской комиссии, которой отводится роль переговорщика от ЕС.
"Совет утвердил четкий и мощный мандат для нашего переговорщика Мишеля Барнье. Это подтверждает нашу готовность предложить амбициозное, широкомасштабное и сбалансированное партнерство Великобритании на благо обеих сторон. ЕС теперь готов начать переговоры", - заявила государственный секретарь Хорватии по европейским делам Андреа Метелько-Згомбич, чьи слова приводятся в коммюнике Совета ЕС.
В документе отмечается, что в мандате подчеркивается необходимость подтверждения будущего партнерства твердыми обязательствами по обеспечению равных условий для открытой и честной конкуренции с учетом географической близости ЕС и Великобритании и экономической взаимозависимости.
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