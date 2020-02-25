Трамп подозревает утечку информации о попытках РФ вмешаться в выборы-2020 из комитета по разведке Палаты представителей

Президент США Дональд Трамп заявил, что разведка не сообщала ему о якобы зафиксированных попытках России вмешаться в американские выборы 2020 года и оказать помощь возможному кандидату на пост президента сенатору-демократу Берни Сандерсу.

"Они никогда не говорили мне такое - разведка никогда не говорила мне", - сказал Трамп на пресс-конференции в Дели.

При этом он отметил, что речь может идти об утечках информации из комитета по делам разведки Палаты представителей, и предположил, что за утечками стоит глава комитета Адам Шифф. Трамп предположил, что противники Сандерса не желают его победы и распускают слухи о его поддержке Россией. "Я это понимаю это, я понимаю игру лучше, чем кто-либо еще", - отметил Трамп. Он повторил, что, хотя в данном случае вновь произошла утечка разведывательной информации, однако с ним эта тема не обсуждалась.

Ранее Трамп написал в твиттере, что информация СМИ о попытках России вмешаться в президентские выборы на стороне президента США или Сандерса является аферой разведсообщества и представителей Демократической партии. "Они якобы сказали сумасшедшему Берни (Сандерсу), что Россия ставят на него, а не на меня. Это все большая афера разведки и демократов. Они хотят, чтобы Берни вышел (из предвыборной кампании - ИФ), и ненавидят Трампа", - написал президент.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что конгрессменам США на специальном брифинге сообщили о попытках РФ повлиять на исход выборов, поддержав действующего президента Трампа и ведущего борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от демократов сенатора Сандерса. Однако позднее появились сообщения, согласно которым конгрессмены, вероятно, неверно истолковали информацию: на самом деле им сообщили лишь о том, что РФ предпочитает иметь дело с Трампом, а не с другим президентом. Однако реальных попыток помочь ему пока не предпринималось.

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила ранее, что Россия стремится поддержать Сандерса. По ее данным, о действиях России в этом направлении были проинформированы сам Сандерс, Трамп и американские законодатели. Издание не конкретизировало, в чем конкретно выражается поддержка со стороны России. Сандерс, комментируя эту информацию, заявлял: "Если откровенно, то меня не волнует, кого Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) хотел бы видеть президентом. Мое послание Путину совершенно четкое: "Держитесь подальше от американских выборов, и, став президентом, я этого добьюсь".