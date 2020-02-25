СК Ateshgah Sigorta застраховала сотрудников BakuBus по ДМС

ООО "BakuBus" выбрало СК «Ateshgah Sigorta» страховщиком по добровольному медицинскому страхованию сотрудников, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Отбор проводился посредством тендера.

Стороны заключили контракт на сумму 39,9 тыс. манатов.

ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассжироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.

СК Ateshgah создана в 1996 году и входит в пятерку ведущих компаний по объему сбора страховых премий и производимых выплат. Акционерами «Ateshgah» являются несколько юридических лиц. Уставный капитал равен 5 млн 8,5 тыс. манатов.

А.Мамедов