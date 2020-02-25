Трамп не исключает новых санкций против импортеров нефти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп во вторник допустил возможность расширения санкций против покупателей венесуэльской нефти.
"Могут быть более серьезные санкции", - сказал Трамп на пресс-конференции в Дели в ответ на вопрос о возможности санкций против индийских компаний, закупающих нефть из Венесуэлы.
Он отметил, что дальнейшие действия Вашингтона в отношении венесуэльского нефтяного экспорта можно будет увидеть "в не столь отдаленном будущем".
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