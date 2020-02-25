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Дальнее зарубежье 25.02.2020 16:57

Трамп не исключает новых санкций против импортеров нефти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп во вторник допустил возможность расширения санкций против покупателей венесуэльской нефти.

"Могут быть более серьезные санкции", - сказал Трамп на пресс-конференции в Дели в ответ на вопрос о возможности санкций против индийских компаний, закупающих нефть из Венесуэлы.

Он отметил, что дальнейшие действия Вашингтона в отношении венесуэльского нефтяного экспорта можно будет увидеть "в не столь отдаленном будущем".

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, НЕФТЬ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]