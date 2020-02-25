В столице Казахстана задержаны 10 человек, пытавшихся перекрыть проспект после гибели активиста в следственном изоляторе

Казахстанская полиция задержала 10 человек, устроивших во вторник акцию протеста у здания МВД в Нур-Султане после смерти в следственном изоляторе (СИЗО) гражданского активиста Дулата Агадила, сообщил во вторник замминистра внутренних дел Казахстана Арыстангали Заппаров.

"Десять человек были доставлены в управление полиции района Байконур с пр.Тауелсиздик, 1, где дислоцируется здание МВД Казахстана", - сказал Заппаров на брифинге.

По словам замминистра, граждане, пришедшие к зданию МВД за разъяснением касательно смерти в СИЗО Дулата Агадила, "пытались перекрыть проспект".

По данным начальника департамента полиции Нур-Султана Ержана Саденова, у здания МВД собралось порядка 20-30 человек.

"Группа лиц в количестве 20-30 человек прибывали к МВД, требовали разъяснения. Я сам лично был, представился. Помимо меня работники прокуратуры были, но они не пожелали слушать все эти вещи. (...) Затем они (активисты - ИФ) предприняли попытку перегородить проспект Тауелсиздик. Это есть нарушение норм казахстанского законодательства. Поэтому были доставлены (в районный отдел полиции - ИФ-К) для разбирательства", - сказал Саденов.

Он также сообщил, что все женщины, участвовавшие в акции, были сразу отпущены.

"Женщин сразу по прибытию из автобуса (в отделение полиции - ИФ-К) мы отпустили", - сказал полицейский.

Гражданский активист Дулат Агадил, доставленный в СИЗО казахстанской столицы накануне, скончался в изоляторе во вторник утром. В МВД Казахстана заявили, что в отношении Агадила были возбуждены уголовные дела за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания.

В январе Агадил был заочно признан обвиняемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В связи с неявкой и уклонением от проведения следственных действий суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей.

24 февраля вечером Агадил был доставлен в следственный изолятор.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, в момент задержания активист находился в состоянии алкогольного опьянения. Предварительная причина смерти: "острая сердечно-сосудистая недостаточность", заявили в МВД.

Дулат Агадил, гражданский активист, призывавший к решению социальных проблем, соблюдению гражданских прав и свобод в Казахстане, в 2019 году, по сообщениям казахстанских СМИ, неоднократно привлекался к административной ответственности.