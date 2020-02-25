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Дальнее зарубежье 25.02.2020 17:09

Трамп считает, что сделал для борьбы с терроризмом больше всех

Президент США Дональд Трамп заявил о своем вкладе в борьбу с терроризмом и подчеркнул важность объединения усилий разных стран в этой борьбе.

"Я не думаю, что кто-то сделал больше (для борьбы с терроризмом - ИФ), чем я", - заявил Трамп во вторник на пресс-конференции в Дели.

"В то же время Россия должна это делать (бороться с терроризмом - ИФ), Иран должен это делать, Ирак должен это делать, Сирия должна это делать. В разных частях мира мы это делаем, и все считают, что мы единственные, кто может делать это", - добавил Трамп.

Американский президент в очередной раз отметил успех США в противодействии терроризму, упомянув разгром "Исламского государства", уничтожение ее лидера Абу Бакра аль-Багдади, ликвидацию лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена и убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

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Тэги: США, ТРАМП, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]