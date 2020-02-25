Трамп считает, что сделал для борьбы с терроризмом больше всех

Президент США Дональд Трамп заявил о своем вкладе в борьбу с терроризмом и подчеркнул важность объединения усилий разных стран в этой борьбе.
"Я не думаю, что кто-то сделал больше (для борьбы с терроризмом - ИФ), чем я", - заявил Трамп во вторник на пресс-конференции в Дели.
"В то же время Россия должна это делать (бороться с терроризмом - ИФ), Иран должен это делать, Ирак должен это делать, Сирия должна это делать. В разных частях мира мы это делаем, и все считают, что мы единственные, кто может делать это", - добавил Трамп.
Американский президент в очередной раз отметил успех США в противодействии терроризму, упомянув разгром "Исламского государства", уничтожение ее лидера Абу Бакра аль-Багдади, ликвидацию лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена и убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.
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