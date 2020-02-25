Групповые турпоездки между Россией и Ираном станут безвизовыми

Российско-иранское соглашение об отмене виз для групповых туристических поездок будет подписано на московской международной туристической выставке, сообщил замминистра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Вали Теймури.

"Один из ключевых вопросов на выставке - это заключение соглашения о безвизовом режиме для организованных групп туристов из Ирана и России", - сказал журналистам замминистра, которого цитируют иранские СМИ.

27-я международная выставка намечена на 17-19 марта.

Сейчас россиянам для поездок в Иран необходимо оформлять визу.