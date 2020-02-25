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Туризм 25.02.2020 17:24

Групповые турпоездки между Россией и Ираном станут безвизовыми

Российско-иранское соглашение об отмене виз для групповых туристических поездок будет подписано на московской международной туристической выставке, сообщил замминистра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Вали Теймури.

"Один из ключевых вопросов на выставке - это заключение соглашения о безвизовом режиме для организованных групп туристов из Ирана и России", - сказал журналистам замминистра, которого цитируют иранские СМИ.

27-я международная выставка намечена на 17-19 марта.

Сейчас россиянам для поездок в Иран необходимо оформлять визу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ВИЗЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]