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Внешняя политика 25.02.2020 17:24

Цзинпинь - президенту Азербайджана: Китай способен победить новый тип коронавируса

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзинпинь уверен в способности Пекина победить коронавирус Covid-19.

«Китайский народ продолжает борьбу с эпидемией нового типа коронавируса. Китай уверен в победе над этой болезнью и способен это сделать. Мы готовы внести существенный вклад в совместные усилия с международным сообществом в этом направлении», - отметил Цзинпинь в письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Текст письма китайского лидера опубликован на сайте президента Азербайджана. В нем китайский лидер выразил признательность президенту Алиеву за соболезнования в связи с гибелью граждан Китая из-за нового типа вируса.

Цзинпинь также отметил наличие положительных тенденций в развитии двусторонних азербайджано-китайских отношений. «Я буду тесно сотрудничать с Вами в 2020 году для того, что вывести китайско-азербайджанские отношения на новую ступень», - подчеркнул китайский лидер.

А.Азизов

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]