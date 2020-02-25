Цзинпинь - президенту Азербайджана: Китай способен победить новый тип коронавируса

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзинпинь уверен в способности Пекина победить коронавирус Covid-19.
«Китайский народ продолжает борьбу с эпидемией нового типа коронавируса. Китай уверен в победе над этой болезнью и способен это сделать. Мы готовы внести существенный вклад в совместные усилия с международным сообществом в этом направлении», - отметил Цзинпинь в письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Текст письма китайского лидера опубликован на сайте президента Азербайджана. В нем китайский лидер выразил признательность президенту Алиеву за соболезнования в связи с гибелью граждан Китая из-за нового типа вируса.
Цзинпинь также отметил наличие положительных тенденций в развитии двусторонних азербайджано-китайских отношений. «Я буду тесно сотрудничать с Вами в 2020 году для того, что вывести китайско-азербайджанские отношения на новую ступень», - подчеркнул китайский лидер.
А.Азизов
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