Баку и Анкара обсуждают совместное производство вооружений – президент Азербайджана

Баку и Анкара увеличат в 2020 году число совместных военных учений, обсуждают организацию совместного производства вооружений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В 2019 году Азербайджан и Турция провели 13 совместных учений, в 2020 году их число будет еще больше. Мы также продолжим покупать современное вооружение в Турции», - сказал Алиев во вторник в Баку по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция.
Алиев подчеркнул, что на заседании совета он обсуждал с турецким коллегой Реджебом Тайип Эрдоганом совместное производство вооружений.
Президент Азербайджана добавил, что Баку продолжит сотрудничество с Анкарой в вопросах обороны и безопасности.
А.Азизов
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