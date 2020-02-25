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Оборона 25.02.2020 17:53

Баку и Анкара обсуждают совместное производство вооружений – президент Азербайджана

Баку и Анкара увеличат в 2020 году число совместных военных учений, обсуждают организацию совместного производства вооружений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В 2019 году Азербайджан и Турция провели 13 совместных учений, в 2020 году их число будет еще больше. Мы также продолжим покупать современное вооружение в Турции», - сказал Алиев во вторник в Баку по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция.

Алиев подчеркнул, что на заседании совета он обсуждал с турецким коллегой Реджебом Тайип Эрдоганом совместное производство вооружений.

Президент Азербайджана добавил, что Баку продолжит сотрудничество с Анкарой в вопросах обороны и безопасности.

А.Азизов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]