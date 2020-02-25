Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8463 RUR   0.0265 GBR   2.1993 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.43 -1.95 Brent 56.30 -2.20

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 25.02.2020 18:10

Деструктивная политика Армении является препятствием для урегулирования конфликта в Карабахе – президент Азербайджана

Деструктивные действия Армении является главным препятствием для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Деструктивная политика Армении препятствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Противоречивые заявления руководства Армении являются серьезным ударом по переговорному процессу. То они заявляют, что Нагорный Карабах это Армения, то говорят, что Карабах это независимое государство. Получается, что они сами не знают, что такое Карабах. Если они не знают, мы можем сказать, что Нагорный Карабах – это Азербайджан. И территориальную целостность Азербайджана признает все мировое сообщество», - сказал Алиев во вторник по итогам восьмого заседания Совета сотрудничества Турция-Азербайджан.

Алиев отметил, что вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен быть решен в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Турция оказывает Азербайджану самую большую поддержку на мировой арене и я выражаю вам свою признательность», - отметил Алиев.

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган, в свою очередь, отметил, что для Анкары самой большой мечтой является урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. «Мы и дальше будем оказывать поддержку Азербайджану в этом вопросе. К сожалению, деятельность Минской группы ОБСЕ за 25 лет не дала никаких результатов», - отметил он.

Эрдоган добавил, что Азербайджан и Турция продолжат сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом, а также взаимодействовать в вопросах обороны. «Сотрудничество в сфере оборонной промышленности станет самой сильной гарантией безопасности наших стран», - сказал президент Турции.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Президент Азербайджана назвал «потерянным» 2019 год для карабахского урегулирования 2019 год стал годом упущенных возможностей по Карабаху – президент Азербайджана Карабах всегда являлся частью Азербайджана - президент Алиев Алиев Пашиняну: Карабах - это Азербайджан! Изменение статус-кво по Карабаху означает начало деоккупации азербайджанских территорий – Алиев Война за Карабах не закончена – президент Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]