Деструктивная политика Армении является препятствием для урегулирования конфликта в Карабахе – президент Азербайджана

Деструктивные действия Армении является главным препятствием для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Деструктивная политика Армении препятствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Противоречивые заявления руководства Армении являются серьезным ударом по переговорному процессу. То они заявляют, что Нагорный Карабах это Армения, то говорят, что Карабах это независимое государство. Получается, что они сами не знают, что такое Карабах. Если они не знают, мы можем сказать, что Нагорный Карабах – это Азербайджан. И территориальную целостность Азербайджана признает все мировое сообщество», - сказал Алиев во вторник по итогам восьмого заседания Совета сотрудничества Турция-Азербайджан.
Алиев отметил, что вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен быть решен в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
«Турция оказывает Азербайджану самую большую поддержку на мировой арене и я выражаю вам свою признательность», - отметил Алиев.
Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган, в свою очередь, отметил, что для Анкары самой большой мечтой является урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. «Мы и дальше будем оказывать поддержку Азербайджану в этом вопросе. К сожалению, деятельность Минской группы ОБСЕ за 25 лет не дала никаких результатов», - отметил он.
Эрдоган добавил, что Азербайджан и Турция продолжат сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом, а также взаимодействовать в вопросах обороны. «Сотрудничество в сфере оборонной промышленности станет самой сильной гарантией безопасности наших стран», - сказал президент Турции.
Х.Насирзаде
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