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Бизнес и законодательство 25.02.2020 18:13

Турецкие компании выполнили в Азербайджане подрядных работ на $16 млрд - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает возможным довести взаимный товарооборот с Турцией до $15 млрд в год.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган некоторое время назад поставил целью довести товарооборот между нашими странами до $15 млрд в год. Я считаю, что это возможно, особенно с учетом того, что по итогам 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил $4,5 млрд, при росте в 33%», - сказал Алиев во вторник по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция.

Глава государства подчеркнул, что подписанные во вторник документы, в том числе и соглашение о преференциальной торговле, «станут толчком в увеличении товарооборота».

Алиев также сообщил, что в настоящее время в Азербайджане осуществляют свою деятельность свыше 4 тыс. турецких компаний.

«Турецкие компании выполнили работы в рамках 300 проектов в Азербайджане на сумму в $16 млрд. По этим параметрам Турция находится на первом месте», - сказал президент.

Алиев также коснулся вопроса взаимных инвестиций и отметил, что они находятся на высоком уровне. «Азербайджан инвестировал в экономику Турции $18 млрд., турецкие инвестиции составляют $12,5 млрд», - отметил он.

Президент Турции, в свою очередь, отметил, что Баку и Анкара в 2023 году могут выйти на взаимный товарооборот в $15 млрд. «Мы планируем углублять сотрудничество во всех сферах, в том числе планируем изучить возможности расширения операций в финансовой сфере», - добавил Эрдоган.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, АЛИЕВ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]