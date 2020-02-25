Турецкие компании выполнили в Азербайджане подрядных работ на $16 млрд - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает возможным довести взаимный товарооборот с Турцией до $15 млрд в год.
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган некоторое время назад поставил целью довести товарооборот между нашими странами до $15 млрд в год. Я считаю, что это возможно, особенно с учетом того, что по итогам 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил $4,5 млрд, при росте в 33%», - сказал Алиев во вторник по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция.
Глава государства подчеркнул, что подписанные во вторник документы, в том числе и соглашение о преференциальной торговле, «станут толчком в увеличении товарооборота».
Алиев также сообщил, что в настоящее время в Азербайджане осуществляют свою деятельность свыше 4 тыс. турецких компаний.
«Турецкие компании выполнили работы в рамках 300 проектов в Азербайджане на сумму в $16 млрд. По этим параметрам Турция находится на первом месте», - сказал президент.
Алиев также коснулся вопроса взаимных инвестиций и отметил, что они находятся на высоком уровне. «Азербайджан инвестировал в экономику Турции $18 млрд., турецкие инвестиции составляют $12,5 млрд», - отметил он.
Президент Турции, в свою очередь, отметил, что Баку и Анкара в 2023 году могут выйти на взаимный товарооборот в $15 млрд. «Мы планируем углублять сотрудничество во всех сферах, в том числе планируем изучить возможности расширения операций в финансовой сфере», - добавил Эрдоган.
Б.Рустамбеков
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