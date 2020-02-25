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ТЭК 25.02.2020 18:26

Азербайджан и Турция обсудили строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван

Турция планирует поставлять газ в Нахчыван, заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган.

«Сегодня мы обсудили процесс строительства газопровода от Нахчывана до турецкой границы. С другой стороны мы построим газопровод от Ыгдыра до границы с Нахчываном. Таким образом будет создан газопровод протяженностью около 160 км», - сказал Эрдоган во вторник по итогам восьмого заседания Совета сотрудничества Турция-Азербайджан.

Президент Турции отметил, что это значительно облегчит газообеспечение Нахчывана.

«С одной стороны Нахчыван будет получать газ из Ирана, а с другой стороны – от Турции. Это значительно улучшит снабжение Нахчывана газом», - добавил Эрдоган.

Эрдоган также сообщил о договоренности по строительству железной дороги Карс-Ыгдыр-Нахчыван, которая, по его словам, позволит улучшить положение автономной республики, не имеющей сухопутной связи с остальной территорией Азербайджана.

Соглашение о транспортировке газа из Турции в Нахчыван и строительстве газопровода было подписано в июле 2010 года. По соглашению предусматривается транспортировка 500 миллионов кубометров газа через Турцию в автономную республику на бесплатной основе.

А. Мамедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАХЧЫВАН, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]