Азербайджан и Турция обсудили строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван

Турция планирует поставлять газ в Нахчыван, заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган.
«Сегодня мы обсудили процесс строительства газопровода от Нахчывана до турецкой границы. С другой стороны мы построим газопровод от Ыгдыра до границы с Нахчываном. Таким образом будет создан газопровод протяженностью около 160 км», - сказал Эрдоган во вторник по итогам восьмого заседания Совета сотрудничества Турция-Азербайджан.
Президент Турции отметил, что это значительно облегчит газообеспечение Нахчывана.
«С одной стороны Нахчыван будет получать газ из Ирана, а с другой стороны – от Турции. Это значительно улучшит снабжение Нахчывана газом», - добавил Эрдоган.
Эрдоган также сообщил о договоренности по строительству железной дороги Карс-Ыгдыр-Нахчыван, которая, по его словам, позволит улучшить положение автономной республики, не имеющей сухопутной связи с остальной территорией Азербайджана.
Соглашение о транспортировке газа из Турции в Нахчыван и строительстве газопровода было подписано в июле 2010 года. По соглашению предусматривается транспортировка 500 миллионов кубометров газа через Турцию в автономную республику на бесплатной основе.
А. Мамедов
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