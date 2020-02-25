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Здравоохранение 25.02.2020 18:21

На юге Азербайджана на лечение в больницу помещены 23 человека из зоны распространения коронавируса в Иране - Минздрав

В Джалилабадскую районную больницу (юг Азербайджана) на обследование помещены 23 человека из Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава Азербайджана.

"В Джалилабадскую районную больницу на обследование помещены 23 человека из тех мест Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса. Они останутся под наблюдением врачей до истечения срока карантина", - отмечается в сообщении.

При этом Минздрав не указывает гражданство данных лиц.

Ведомство указывает, что у двух человек наблюдается температура выше нормы, но в состоянии их здоровья нет серьезных проблем.

"Большинство из них являются паломниками в Иран", - подчеркивает ведомство.

А. Азизов


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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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