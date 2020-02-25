На юге Азербайджана на лечение в больницу помещены 23 человека из зоны распространения коронавируса в Иране - Минздрав

В Джалилабадскую районную больницу (юг Азербайджана) на обследование помещены 23 человека из Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава Азербайджана.

"В Джалилабадскую районную больницу на обследование помещены 23 человека из тех мест Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса. Они останутся под наблюдением врачей до истечения срока карантина", - отмечается в сообщении.

При этом Минздрав не указывает гражданство данных лиц.

Ведомство указывает, что у двух человек наблюдается температура выше нормы, но в состоянии их здоровья нет серьезных проблем.

"Большинство из них являются паломниками в Иран", - подчеркивает ведомство.

А. Азизов





