На юге Азербайджана на лечение в больницу помещены 23 человека из зоны распространения коронавируса в Иране - Минздрав

В Джалилабадскую районную больницу (юг Азербайджана) на обследование помещены 23 человека из Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава Азербайджана.
"В Джалилабадскую районную больницу на обследование помещены 23 человека из тех мест Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса. Они останутся под наблюдением врачей до истечения срока карантина", - отмечается в сообщении.
При этом Минздрав не указывает гражданство данных лиц.
Ведомство указывает, что у двух человек наблюдается температура выше нормы, но в состоянии их здоровья нет серьезных проблем.
"Большинство из них являются паломниками в Иран", - подчеркивает ведомство.
А. Азизов
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