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Спорт 25.02.2020 18:34

Эрдоган поддержит сборную Турции по футболу на матчах Евро-2020 в Баку в июне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июне 2020 года посетит Баку с целью понаблюдать матчи Чемпионата Европы по футболу с участием турецкой сборной.

"Я в июне текущего года вновь приеду в Баку с целью посетить матчи сборной Турции в рамках Евро-2020", - сказал Эрдоган во вторник в Баку по итогам восьмого заседания Совета сотрудничества Турция-Азербайджан.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи группы А (Италия, Швейцария, Турция, Уэльс) будут сыграны в Риме и Баку. Баку примет три матча группового этапа (Уэльс - Швейцария, Турция - Уэльс, Швейцария - Турция) и один четвертьфинал (4 июля).

Б. Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ФУТБОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]