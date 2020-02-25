Эрдоган поддержит сборную Турции по футболу на матчах Евро-2020 в Баку в июне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июне 2020 года посетит Баку с целью понаблюдать матчи Чемпионата Европы по футболу с участием турецкой сборной.

"Я в июне текущего года вновь приеду в Баку с целью посетить матчи сборной Турции в рамках Евро-2020", - сказал Эрдоган во вторник в Баку по итогам восьмого заседания Совета сотрудничества Турция-Азербайджан.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи группы А (Италия, Швейцария, Турция, Уэльс) будут сыграны в Риме и Баку. Баку примет три матча группового этапа (Уэльс - Швейцария, Турция - Уэльс, Швейцария - Турция) и один четвертьфинал (4 июля).

Б. Рустамбеков