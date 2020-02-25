Азербайджан и Турция подписали соглашение о преференциальной торговле

Азербайджан и Турция подписали 14 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях.

Документы подписаны по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция с участием президентов Ильхама Алиева и Реджеба Тайипа Эрдогана.

В частности, Алиев и Эрдоган подписали протокол 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция.

Кроме этого, министерство экономики Азербайджана и министерство торговли Турции подписали соглашение о преференциальной торговле между двумя странами.

Также были подписаны план деятельности на 2020-2021 годы между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Турецкой организацией внешнеторговых связей (DEIK), меморандум о взаимопонимании по созданию центра интегрированных услуг и технической инфраструктуры для цифровизации государственных услуг между Госагентством по услугам гражданам и социальным инновациям Азербайджана («ASAN xidmet») и Офисом цифровой трансформации администрации президента Турции, протокол о сотрудничестве между ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AzTV) и турецкой организацией радио и телевидения, меморандум о взаимопонимании по проекту железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу-Сядяряк-Нахчыван-Джульфа, протокол о сотрудничестве между Госслужбой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, протокол о применении финансовой помощи и соглашение о взаимном освобождении от виз.

Кроме этого были подписаны дополнительный протокол к соглашению по сотрудничеству в сфере безопасности от 13 ноября 2013 года, и план деятельности на 2020-2022 годы по исполнению меморандума о взаимопонимании в сфере технического регулирования, стандартизации, аккредитации и метрологии от 11 сентября 2012 года.

Помимо этого были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах молодежи и спорта, энергетики и добывающей промышленности и военно-финансовом сотрудничестве.

А. Мамедов