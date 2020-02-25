ЦИК Азербайджана направляет документы по парламентским выборам на рассмотрение Конституционного суда

Центральный избирательный комитет Азербайджана принял решение об утверждении общего протокола по итогам состоявшихся 9 февраля внеочередных парламентских выборов.

Данное решение было принято в ходе заседания ЦИК во вторник.

Все поступившие из окружных избирательных округов протоколы и другие документы по парламентским выборам направлены на рассмотрение и утверждение в Конституционный суд Азербайджана.

Согласно законодательству Конституционный суд должен в течение 10 дней вынести свое итоговое решение по внеочередным парламентским выборам.

Как сообщалось ранее, 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. Явка на выборах составила 47,81%. При этом ЦИК аннулировал результаты досрочных парламентских выборов по четырем округам.

По предварительным данным ЦИК, 72 из 125 мест в новом парламенте получает правящая партия "Йени Азербайджан", еще 41 место - независимые кандидаты, остальные места - представители других партий.

А. Мамедов