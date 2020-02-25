ЦИК Азербайджана направляет документы по парламентским выборам на рассмотрение Конституционного суда

Центральный избирательный комитет Азербайджана принял решение об утверждении общего протокола по итогам состоявшихся 9 февраля внеочередных парламентских выборов.
Данное решение было принято в ходе заседания ЦИК во вторник.
Все поступившие из окружных избирательных округов протоколы и другие документы по парламентским выборам направлены на рассмотрение и утверждение в Конституционный суд Азербайджана.
Согласно законодательству Конституционный суд должен в течение 10 дней вынести свое итоговое решение по внеочередным парламентским выборам.
Как сообщалось ранее, 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. Явка на выборах составила 47,81%. При этом ЦИК аннулировал результаты досрочных парламентских выборов по четырем округам.
По предварительным данным ЦИК, 72 из 125 мест в новом парламенте получает правящая партия "Йени Азербайджан", еще 41 место - независимые кандидаты, остальные места - представители других партий.
А. Мамедов
Рост мирового ВВП в I полугодии будет ниже 2,5% - президент ВБ
Грузия в 2020г за транзит газа по ЮГК получит 75 млн куб. м газа, в 2021 году - 125 млн куб. м
Цены на нефть усилили падение, Brent подешевела до $55,65 за баррель
Эрдоган поддержит сборную Турции по футболу на матчах Евро-2020 в Баку в июне
На юге Азербайджана на лечение в больницу помещены 23 человека из зоны распространения коронавируса в Иране - Минздрав
Групповые турпоездки между Россией и Ираном станут безвизовыми
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Электронные сигареты будут включены в единый перечень ЕАЭС - Минторговли Казахстана
В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Помпео призывает обеспечить беспрепятственный доступ гумпомощи в Идлиб
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта "Секреты Успешных Проектов"
Global Energy Solutions получила от компании BP награду за достижения в области безопасности
В Азербайджане прошел вечер, посвященный художнику Алексею Венецианову
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре