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Дальнее зарубежье 26.02.2020 10:07

Дальнейшее распространение коронавируса по территории США неизбежно - чиновник

О неизбежности эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах заявила представитель американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) Нэнси Мессоньер.

"Мы ожидаем, что увидим распространение (коронавируса - ИФ) в сообществах в нашей стране. Вопрос не столько в том, произойдет ли это вообще, правильнее было бы спросить, когда это произойдет и сколько людей будет болеть серьезно?" - сказала чиновник на брифинге.

Она отметила, что данные за последнюю неделю по распространению заболевания в других странах, безусловно, "вызвали в США еще более серьезную обеспокоенность".

"Мы призываем американскую общественность быть готовой к тому, что это может быть плохо", - подчеркнула Мессоньер.

Она сообщила, что CDC разработал руководящие принципы, которые могут применяться в сообществах в случае появления случаев заражения коронавирусом. Это, в частности, разделение учащихся школ и вузов на мелкие группы, отмена массовых мероприятий, реорганизация приема и ухода за больными в медучреждениях.

В США по состоянию на вечер вторника зафиксированы 53 случая заражения коронавирусом.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЭПИДЕМИЯ, НЕИЗБЕЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]