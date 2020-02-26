Дальнейшее распространение коронавируса по территории США неизбежно - чиновник

О неизбежности эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах заявила представитель американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) Нэнси Мессоньер.
"Мы ожидаем, что увидим распространение (коронавируса - ИФ) в сообществах в нашей стране. Вопрос не столько в том, произойдет ли это вообще, правильнее было бы спросить, когда это произойдет и сколько людей будет болеть серьезно?" - сказала чиновник на брифинге.
Она отметила, что данные за последнюю неделю по распространению заболевания в других странах, безусловно, "вызвали в США еще более серьезную обеспокоенность".
"Мы призываем американскую общественность быть готовой к тому, что это может быть плохо", - подчеркнула Мессоньер.
Она сообщила, что CDC разработал руководящие принципы, которые могут применяться в сообществах в случае появления случаев заражения коронавирусом. Это, в частности, разделение учащихся школ и вузов на мелкие группы, отмена массовых мероприятий, реорганизация приема и ухода за больными в медучреждениях.
В США по состоянию на вечер вторника зафиксированы 53 случая заражения коронавирусом.
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