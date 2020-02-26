США удовлетворены выполнением Пекином условий торгового соглашения - заявление

Китай принимает значительные меры в рамках выполнения условий первой фазы торгового соглашения с Соединенными Штатами, заявили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.
"После подписания президентом Трампом соглашения по первой фазе прошло немногим более месяца, и мы уже видим положительные результаты", - говорится в совместном заявлении чиновников, распространенном в Вашингтоне.
В соответствии с соглашением, Китай должен в течение двух лет увеличить закупки в США сельскохозяйственной продукции на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года.
В заявлении чиновников не упоминается, что в настоящее время китайская экономика испытывает трудности в связи с эпидемией вызываемого коронавирусом заболевания.
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