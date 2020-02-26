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Дальнее зарубежье 26.02.2020 10:20

США удовлетворены выполнением Пекином условий торгового соглашения - заявление

Китай принимает значительные меры в рамках выполнения условий первой фазы торгового соглашения с Соединенными Штатами, заявили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

"После подписания президентом Трампом соглашения по первой фазе прошло немногим более месяца, и мы уже видим положительные результаты", - говорится в совместном заявлении чиновников, распространенном в Вашингтоне.

В соответствии с соглашением, Китай должен в течение двух лет увеличить закупки в США сельскохозяйственной продукции на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года.

В заявлении чиновников не упоминается, что в настоящее время китайская экономика испытывает трудности в связи с эпидемией вызываемого коронавирусом заболевания.

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Тэги: США, ТОРГПРЕД, США, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]