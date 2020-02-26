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Здравоохранение 26.02.2020 10:33

Число людей, заболевших коронавирусом в Южной Корее, превысило 1 тыс. человек

Сеул сообщил о 169 новых случаях заболевания новым типом коронавируса за сутки, передает в среду агентство "Ренхап".

Таким образом общее число случаев заражения COVID-19 в стране составило 1,146 тыс. человек.

Сообщается, что из 169 новых случаев заболевания 153 обнаружены в городе Тэгу и в соседней провинции Северный Кенсан.

Также о заболевших сообщили почти все крупные провинции и города Южной Кореи. В частности, в Сеуле зарегистрировано четыре новых случая, в Пусане - восемь.

К настоящему времени в Южной Корее от нового вируса умерли 11 человек, в том числе 36-летний гражданин Монголии, который был госпитализирован для пересадки печени.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]