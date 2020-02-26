Число людей, заболевших коронавирусом в Южной Корее, превысило 1 тыс. человек

Сеул сообщил о 169 новых случаях заболевания новым типом коронавируса за сутки, передает в среду агентство "Ренхап".
Таким образом общее число случаев заражения COVID-19 в стране составило 1,146 тыс. человек.
Сообщается, что из 169 новых случаев заболевания 153 обнаружены в городе Тэгу и в соседней провинции Северный Кенсан.
Также о заболевших сообщили почти все крупные провинции и города Южной Кореи. В частности, в Сеуле зарегистрировано четыре новых случая, в Пусане - восемь.
К настоящему времени в Южной Корее от нового вируса умерли 11 человек, в том числе 36-летний гражданин Монголии, который был госпитализирован для пересадки печени.
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