В Китае из-за коронавируса запретили есть мясо диких животных и охоту на них - газета

В Китае запретили употреблять в пищу мясо диких животных, а также охотиться на них и продавать в качестве еды, сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на информацию, размещенную на официальном сайте Всекитайского собрания народных представителей.

"Запрещено охотиться, торговать дикими животными с целью питания, которые растут и размножаются естественным образом в дикой природе", - говорится в официальном сообщении. Решение принято 24 февраля и вступает в силу с момента опубликования.

"Решение предусматривает суровое наказание за незаконное потребление и торговлю дикими животными", - говорится в заявлении.

В Китае решили искоренить традиции по поеданию мяса диких зверей. Сообщается также, что управление животноводства и ветеринарии Государственного совета КНР разрабатывает специальный каталог сельхозживотных.

Отдельным пунктом уточняется, что использование диких животных возможно при "особых обстоятельствах, таких как научные исследования или медицинские цели".

Запрет китайских властей связан с эпидемией коронавируса.

Эксперты издания ранее заявляли, что появление нового штамма может быть связано с гастрономическими пристрастиями китайцев. "В Китае развит "дикий вкус", они любят употреблять в пищу крыс, летучих мышей, червяков", - сообщал Владимир Макаров, профессор Российского университета дружбы народов, доктор биологических наук. Например, в ситуации с острым респираторным синдромом (SARS, первый случай был выявлен в китайской провинции Гуандун в ноябре 2002 года) источником вируса были дикие животные.

"Резервуаром инфекции были летучие мыши. А от них заражались виверровые (хищные млекопитающие), в частности, циветты", - напомнил Макаров.

Небольших хищных зверьков циветт китайцы употребляли в пищу. Цепочка передачи вируса прекратилась, когда их перестали есть.

В случае с коронавирусом COVID-19 промежуточными переносчиками могут быть панголины - покрытые чешуёй млекопитающие из отряда плацентарных. Эту версию китайские ученые озвучили на пресс-конференции в Пекине в начале февраля.