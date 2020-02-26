Гонконг запускает программу стимулов объемом $15,4 млрд для смягчения последствий коронавируса

Власти Гонконга обнародовали программу стимулирующих мер объемом 120 млрд гонконгских долларов ($15,4 млрд), призванных смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса COVID-19 для экономики страны и бизнеса.
"В начале 2020 года быстрое распространение коронавируса нанесло серьезный удар по экономической активности и настрою бизнеса в Гонконге", - заявил министр финансов Гонконга Пол Чань, представляя бюджет на финансовый год, который стартует в апреле.
Ключевым пунктом программы являются денежные выплаты в размере 10 тыс. гонконгских долларов каждому постоянному жителю Гонконга в возрасте 18 лет и старше. Среди стимулов для бизнеса - выделение кредитов под низкую процентную ставку со 100%-ной гарантией правительства на сумму до 2 млн гонконгских долларов, а также 100%-ное снижение ставки налога на прибыль до 20 тыс. гонконгских долларов включительно.
Кроме того, власти Гонконга отменяют сборы за регистрацию бизнеса и расширяют субсидии на оплату электроэнергии и воды, сообщает агентство Bloomberg.
Существенное увеличение расходов при снижении доходов приведет к скачку дефицита бюджета до рекордных 139,1 млрд гонконгских долларов в следующем фингоду. Дефицит бюджета составит 4,8% ВВП, прогнозирует Чань.
По оценкам министра, экономика Гонконга может снизиться на 1,5% в 2020 году. В лучшем случае экономический подъем достигнет 0,5%, отметил он.
ВВП Гонконга в 2019 году снизился впервые за 10 лет на фоне торговой войны Китая и США, а также массовых протестов, которые нанесли огромный ущерб потребительскому сектору и сфере услуг.
По итогам всего 2019 года экономика Гонконга сократилась на 1,2% после роста на 2,9% в 2018 году. Снижение годового ВВП отмечено впервые с 2009 года.
Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале 2019 года ВВП Гонконга снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. В годовом выражении падение составило 2,9%.
По состоянию на утро среды, 26 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2,903 тыс., увеличившись за сутки на 465 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. В Гонконге выявлено 85 случаев заражения, включая 2 случая летального исхода.
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