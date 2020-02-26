Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8463 RUR   0.0265 GBR   2.1993 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.90 -1.53 Brent 54.95 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.02.2020 09:37

Гонконг запускает программу стимулов объемом $15,4 млрд для смягчения последствий коронавируса

Власти Гонконга обнародовали программу стимулирующих мер объемом 120 млрд гонконгских долларов ($15,4 млрд), призванных смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса COVID-19 для экономики страны и бизнеса.

"В начале 2020 года быстрое распространение коронавируса нанесло серьезный удар по экономической активности и настрою бизнеса в Гонконге", - заявил министр финансов Гонконга Пол Чань, представляя бюджет на финансовый год, который стартует в апреле.

Ключевым пунктом программы являются денежные выплаты в размере 10 тыс. гонконгских долларов каждому постоянному жителю Гонконга в возрасте 18 лет и старше. Среди стимулов для бизнеса - выделение кредитов под низкую процентную ставку со 100%-ной гарантией правительства на сумму до 2 млн гонконгских долларов, а также 100%-ное снижение ставки налога на прибыль до 20 тыс. гонконгских долларов включительно.

Кроме того, власти Гонконга отменяют сборы за регистрацию бизнеса и расширяют субсидии на оплату электроэнергии и воды, сообщает агентство Bloomberg.

Существенное увеличение расходов при снижении доходов приведет к скачку дефицита бюджета до рекордных 139,1 млрд гонконгских долларов в следующем фингоду. Дефицит бюджета составит 4,8% ВВП, прогнозирует Чань.

По оценкам министра, экономика Гонконга может снизиться на 1,5% в 2020 году. В лучшем случае экономический подъем достигнет 0,5%, отметил он.

ВВП Гонконга в 2019 году снизился впервые за 10 лет на фоне торговой войны Китая и США, а также массовых протестов, которые нанесли огромный ущерб потребительскому сектору и сфере услуг.

По итогам всего 2019 года экономика Гонконга сократилась на 1,2% после роста на 2,9% в 2018 году. Снижение годового ВВП отмечено впервые с 2009 года.

Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале 2019 года ВВП Гонконга снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. В годовом выражении падение составило 2,9%.

По состоянию на утро среды, 26 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2,903 тыс., увеличившись за сутки на 465 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. В Гонконге выявлено 85 случаев заражения, включая 2 случая летального исхода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОНКОНГ, ЭКОНОМИКА, СТИМУЛЫ, ПАКЕТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]