Компенсации Белоруссии от России за "грязную" нефть может составить порядка $61 млн, заявили в концерне "Белнефтехим".
"По протоколу у нас 563 тыс. тонн "грязной" нефти, которую переработал Мозырский НПЗ. Сумма компенсации определяется по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась - из расчета $15 долларов за баррель. Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более 61 миллиона долларов", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" агентству "Интерфакс-Запад".
Как сообщалось, накануне зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил, что Белоруссия подписала с РФ протокол о компенсации издержек в связи с поставками в апреле прошлого года загрязнённой хлоридами нефти.
По его словам, "речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в эту историю с грязной нефтью, - это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии". "Из открытых источников известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов за баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики", - добавил Сизов.
Беларусь в апреле прошлого года столкнулась с поставками из России по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, из-за чего упал объем транзита нефти по территории страны и доходы белорусского оператора нефтепровода.
Минск неоднократно заявлял о претензиях на финансовую компенсацию издержек, которые понесли НПЗ и система магистральных нефтепроводов в связи с поставками из РФ загрязненной хлорорганикой нефти.
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