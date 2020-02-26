В Азербайджане еще 7 человек госпитализированы в инфекционное отделение - Минздрав

Семь человек в среду помещены в отделение инфекционных болезней Клинического медицинского центра, сообщает пресс-служба Минздрава Азербайджана.
«Среди них два гражданина Азербайджана, пять – Ирана. У шести из них не обнаружены проблемы со здоровьем. Температура у еще одного выше нормы. Все они находятся под наблюдением врача», - отмечается в сообщении.
Таким образом, в отделении инфекционных болезней Клинического медицинского центра в настоящее время находятся 13 человек.
Минздрав также отмечает, что у размещенных в Джалилабадскую районную больницу на обследование 23 человек, прибывших из тех мест Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса, «у двух человек температура несколько выше нормы, серьезных проблем со здоровьем обнаружено не было».
Х.Насирзаде
Президент Азербайджана посетил мемориал памяти жертв Ходжалинской трагедии
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
ЦИК Азербайджана направляет документы по парламентским выборам на рассмотрение Конституционного суда
Акционеры Gence Sherab-2 в апреле обсудят выплату дивидендов
Азербайджан в 2019г экспортировал яблок на сумму свыше $40 млн
Центр управлениями заповедниками ГТА Азербайджана отбирает страховщика по ДМС
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Глава МИД Латвии с 26 по 29 февраля отправится в США, где встретится с Помпео
Казахстан обязали отменить дискриминацию производителей сельхозтехники из ЕАЭС
Сандерс заявил, что, став президентом США, не позволит России вмешиваться в американские выборы
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Количество пользователей Nar 4G превысило 1 миллион!
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта "Секреты Успешных Проектов"
Global Energy Solutions получила от компании BP награду за достижения в области безопасности
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре