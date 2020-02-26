Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8463 RUR   0.0265 GBR   2.1993 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.90 -1.53 Brent 54.95 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 26.02.2020 09:55

В Азербайджане еще 7 человек госпитализированы в инфекционное отделение - Минздрав

Семь человек в среду помещены в отделение инфекционных болезней Клинического медицинского центра, сообщает пресс-служба Минздрава Азербайджана.

«Среди них два гражданина Азербайджана, пять – Ирана. У шести из них не обнаружены проблемы со здоровьем. Температура у еще одного выше нормы. Все они находятся под наблюдением врача», - отмечается в сообщении.

Таким образом, в отделении инфекционных болезней Клинического медицинского центра в настоящее время находятся 13 человек.

Минздрав также отмечает, что у размещенных в Джалилабадскую районную больницу на обследование 23 человек, прибывших из тех мест Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса, «у двух человек температура несколько выше нормы, серьезных проблем со здоровьем обнаружено не было».

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНЗДРАВ, ИНФЕКЦИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]