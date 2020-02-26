В Азербайджане еще 7 человек госпитализированы в инфекционное отделение - Минздрав

Семь человек в среду помещены в отделение инфекционных болезней Клинического медицинского центра, сообщает пресс-служба Минздрава Азербайджана.

«Среди них два гражданина Азербайджана, пять – Ирана. У шести из них не обнаружены проблемы со здоровьем. Температура у еще одного выше нормы. Все они находятся под наблюдением врача», - отмечается в сообщении.

Таким образом, в отделении инфекционных болезней Клинического медицинского центра в настоящее время находятся 13 человек.

Минздрав также отмечает, что у размещенных в Джалилабадскую районную больницу на обследование 23 человек, прибывших из тех мест Ирана, где наблюдается вспышка коронавируса, «у двух человек температура несколько выше нормы, серьезных проблем со здоровьем обнаружено не было».

Х.Насирзаде