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Транспорт и связь 26.02.2020 10:03

Казахстан из-за коронавируса с 1 марта приостанавливает авиасообщение с Ираном, сокращает число рейсов с Южной Кореей

Казахстан из-за угрозы распространения коронавируса с 1 марта 2020 года ограничивает количество рейсов в Южную Корею и приостанавливает полеты Иран, сообщил в среду главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин.

"В Южную Корею будут ограничено количество вылетов с 1 марта с девяти до трех рейсов в неделю. Также планируется приостановить с 1 марта воздушное сообщение между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран", - сказал Бекшин на брифинге в Нур-Султане в среду.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ИРАН, АВИАСООБЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]