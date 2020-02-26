Казахстан из-за коронавируса с 1 марта приостанавливает авиасообщение с Ираном, сокращает число рейсов с Южной Кореей

Казахстан из-за угрозы распространения коронавируса с 1 марта 2020 года ограничивает количество рейсов в Южную Корею и приостанавливает полеты Иран, сообщил в среду главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин.
"В Южную Корею будут ограничено количество вылетов с 1 марта с девяти до трех рейсов в неделю. Также планируется приостановить с 1 марта воздушное сообщение между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран", - сказал Бекшин на брифинге в Нур-Султане в среду.
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