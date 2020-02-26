Центр управлениями заповедниками ГТА Азербайджана отбирает страховщика по ДМС

Центр управления заповедниками Государственного туристического агентства (ГТА) Азербайджана отбирает услуги добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников.
Отбор проводится методом опроса котировок.
Прием предложений продлится до 12 марта 2020 года. Вскрытие предложений пройдет 13 марта.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2018 года подписал указ о создании публичного юридического лица Центра управления заповедниками Государственного туристического агентства (ГТА).
Целью создания Центра является управление государственными заповедниками, находящимися в ведении ГТА и являющимися редкими образцами культурно-исторического наследия.
А.Мамедов
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