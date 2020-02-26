Азербайджан в 2019г экспортировал яблок на сумму свыше $40 млн

Азербайджан в 2019 году экспортировал свежих яблок на $40 млн 86,15 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.
«В 2019 году Азербайджан экспортировал 96,892 тыс. тонн яблок на сумму $40 млн 86,15 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении увеличился на 7,8%, в стоимостном на 16%», - сказали в правительстве.
Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, в прошлом году в РФ было экспортировано 88,921 тыс. тонн свежих яблок (рост на 6,6%) на сумму $36 млн 767,88 тыс. (рост на 6,4%). В целом, на РФ пришлось 91,8% экспорта яблок из Азербайджана за 2019 год.
Азербайджан в 2018 году экспортировал 89,866 тыс. тонн яблок на $38 млн 37,17 тыс. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию. В РФ экспортировано 82,398 тыс. тонн яблок на сумму $34 млн. 548,26 тыс.
Б.Рустамбеков
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