Президент Азербайджана посетил мемориал памяти жертв Ходжалинской трагедии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил мемориал памяти жертв Ходжалинской трагедии «Крик матери», сообщает официальный сайт главы государства.
В церемонии также приняли участие официальные лица Азербайджана. Участники церемонии возложили к памятнику цветы.
События в Ходжалы являются одними из наиболее трагических в истории Азербайджана. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.
Ущерб, нанесенный Азербайджану армянскими вооруженными силами в результате оккупации города Ходжалы, оценивается в свыше $170 млн.
МИД и Генпрокуратура Азербайджана ранее заявили, что оценка причин и результатов войны, начатой Арменией против Азербайджана, и все имеющиеся факты Ходжалинской трагедии доказывают, что преступления, совершенные в этом городе не были из категории рядовых и случайных.
"Напротив, это является неотъемлемой частью широкомасштабной политики Армении по систематическому насилию, которая отражает такие уродливые идеи как расовое превосходство, этническая дискриминация и ненависть. Целенаправленная резня мирных жителей в Ходжалы была направлена исключительно на их массовое уничтожение, потому что они были азербайджанцами", - подчеркивается в заявлении ведомств.
Б.Рустамбеков
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