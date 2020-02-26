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Регион 26.02.2020 16:47

Эрдоган упрекнул Россию в нежелании признать гуманитарный кризис в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в том, что она не хочет признать драматичной гуманитарную ситуацию, которая складывается в сирийской провинции Идлиб.

"Турция пытается способствовать всем попыткам предотвратить гуманитарный кризис в Идлибе в Сирии, и в то же время Россия отказывается видеть ужасную ситуацию (в Идлибе - ИФ)", - приводит в среду слова президента издание "Сабах".

"У нас заканчивается терпение в отношении того, что силы режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада осаждают наши наблюдательные посты. Мы не сделаем ни шага назад. Мы заставим войска режима уйти из зоны (деэскалации - ИФ) в Идлибе в Сирии", - предупредил Эрдоган.

Накануне он сообщил, что российская делегация прибудет в среду в Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе.

В последнее время между Москвой и Анкарой обострились разногласия по Идлибской зоне деэскалации. Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные в ответ заявляют, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии. Эрдоган также заявлял, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов, и будут продолжены.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]