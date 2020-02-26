Первый француз скончался от коронавируса - ТВ

Первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (Covid-19) зафиксирован в Париже, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.
По его словам, в парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии.
Кроме того, за сутки во Франции выявлены еще три случая заражения "уханьским" вирусом.
Всего на данный момент во Франции коронавирусом заражены 16 человек.
Ранее в феврале во Франции от коронавируса скончался 80-летний гражданин Китая.
Это был первый случай летального исхода от коронавируса в Европе.
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