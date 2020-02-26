Первый француз скончался от коронавируса - ТВ

Первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (Covid-19) зафиксирован в Париже, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.

По его словам, в парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии.

Кроме того, за сутки во Франции выявлены еще три случая заражения "уханьским" вирусом.

Всего на данный момент во Франции коронавирусом заражены 16 человек.

Ранее в феврале во Франции от коронавируса скончался 80-летний гражданин Китая.

Это был первый случай летального исхода от коронавируса в Европе.