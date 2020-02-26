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Транспорт и связь 26.02.2020 17:03

Lufthansa сократит расходы, чтобы ограничить негативные последствия коронавируса

Deutsche Lufthansa AG, одна из крупнейших авиакомпаний Европы, принимает меры для сокращения расходов и ограничения негативных последствий эпидемии коронавируса.

В частности, компания урежет административные расходы и предложит действующим сотрудникам уйти в отпуск без сохранения оплаты труда.

"В административной части основной бренд Lufthansa сократит проектные расходы на 10% и бюджет на материальные затраты на 20%", - говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, Lufthansa рассматривает варианты расширения возможностей для неполной занятости сотрудников. На данный момент она, однако, приостановила прием новых сотрудников.

Авиакомпания также отменяет запланированные на период с апреля 2020 года тренинги для бортпроводников и других сотрудников.

Lufthansa, а также ее швейцарская и австрийская "дочки" отменили полеты в материковый Китай и из него до 28 марта. Также были внесены корректировки в график полетов в Гонконг и из него, и Lufthansa планирует изменить частоту полетов во Франкфурт, Мюнхен и Цюрих. На данный момент 13 самолетов группы Lufthansa не совершают полетов.

Компания намерена представить свои комментарии относительно последствий распространения коронавируса 19 марта, одновременно с публикацией отчетности за четвертый квартал.

Акции Deutsche Lufthansa теряют в цене 2,5% на торгах в среду. За последний месяц их стоимость упала на 8,5%.

По последним данным, в мире зафиксировано почти 81 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA, РАСХОДЫ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]