Lufthansa сократит расходы, чтобы ограничить негативные последствия коронавируса

Deutsche Lufthansa AG, одна из крупнейших авиакомпаний Европы, принимает меры для сокращения расходов и ограничения негативных последствий эпидемии коронавируса.
В частности, компания урежет административные расходы и предложит действующим сотрудникам уйти в отпуск без сохранения оплаты труда.
"В административной части основной бренд Lufthansa сократит проектные расходы на 10% и бюджет на материальные затраты на 20%", - говорится в пресс-релизе компании.
Кроме того, Lufthansa рассматривает варианты расширения возможностей для неполной занятости сотрудников. На данный момент она, однако, приостановила прием новых сотрудников.
Авиакомпания также отменяет запланированные на период с апреля 2020 года тренинги для бортпроводников и других сотрудников.
Lufthansa, а также ее швейцарская и австрийская "дочки" отменили полеты в материковый Китай и из него до 28 марта. Также были внесены корректировки в график полетов в Гонконг и из него, и Lufthansa планирует изменить частоту полетов во Франкфурт, Мюнхен и Цюрих. На данный момент 13 самолетов группы Lufthansa не совершают полетов.
Компания намерена представить свои комментарии относительно последствий распространения коронавируса 19 марта, одновременно с публикацией отчетности за четвертый квартал.
Акции Deutsche Lufthansa теряют в цене 2,5% на торгах в среду. За последний месяц их стоимость упала на 8,5%.
По последним данным, в мире зафиксировано почти 81 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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