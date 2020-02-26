В России вдвое снизилось число преступлений экстремистской направленности - Путин

Число преступлений экстремистской направленности в России в минувшем году снизилось более чем в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Актуальной задачей для МВД остаётся противодействие экстремизму. В прошлом году число преступлений экстремистской направленности уменьшилось более чем вдвое", - сказал Путин в среду, выступая на годовой коллегии МВД РФ.

Президент подчеркнул, что "это, конечно, не повод для самоуспокоения".