В России вдвое снизилось число преступлений экстремистской направленности - Путин

Число преступлений экстремистской направленности в России в минувшем году снизилось более чем в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Актуальной задачей для МВД остаётся противодействие экстремизму. В прошлом году число преступлений экстремистской направленности уменьшилось более чем вдвое", - сказал Путин в среду, выступая на годовой коллегии МВД РФ.
Президент подчеркнул, что "это, конечно, не повод для самоуспокоения".
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