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СНГ 26.02.2020 21:11

В России вдвое снизилось число преступлений экстремистской направленности - Путин

Число преступлений экстремистской направленности в России в минувшем году снизилось более чем в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Актуальной задачей для МВД остаётся противодействие экстремизму. В прошлом году число преступлений экстремистской направленности уменьшилось более чем вдвое", - сказал Путин в среду, выступая на годовой коллегии МВД РФ.

Президент подчеркнул, что "это, конечно, не повод для самоуспокоения".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЭКСТРЕМИЗМ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]