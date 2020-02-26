Главы МИД 14 стран Европы призывают Дамаск и его союзников прекратить боевые действия в Идлибе

14 стран Европы, включая ФРГ, призывают Сирию и ее союзников положить конец военным операциям в провинции Идлиб, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Вместе с 13 коллегами я призываю сирийский режим и тех, кто его поддерживает, вернутся к режиму прекращению огня. Боевые действия необходимо немедленно прекратить. Мы должны привлечь виновных к ответственности", - написал министр в среду в Twitter.

Этот призыв поддержали министры иностранных дел Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Португалии, Бельгии, Эстонии, Польши, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии и Ирландии.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой остается большое число вооруженных сторонников сирийской оппозиции и бойцов экстремистских группировок. Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последние недели значительно обострилась. В этой провинции проходит наступление сирийских правительственных сил на позиции экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции. Обстановка осложняется тем, что в Идлибе расположены наблюдательные пункты турецкой армии. Зачастую они оказываются в окружении сирийской армии. Поступали сообщения о проведенных сирийскими военными обстрелах позиций турецкой армии в Идлибе. Армия Турции в ответ открывала огонь по сирийским правительственным войскам.