США сейчас не могут поставить Турции комплексы Patriot - Эрдоган

США не высказывали готовности немедленно поставить Турции комплексы Patriot, сообщил в среду турецкий президент Реджеп Эрдоган.

"У США нет комплексов Patriot, которые они могли бы предоставить нам прямо сейчас", - приводит Анатолийское агентство новостей слова Эрдогана.

Он напомнил, что Турция обращалась с таким предложением к США. "Мы также могли бы приобрести комплексы Patriot у вас (у США)", - сказал он.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Анкары сообщило, что Турция обратилась с США с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб.

"Турция запросила у США развертывание двух батарей ЗРК Patriot на своей южной границе, чтобы обеспечить свободу действий для возмездия - в случае любых будущих атак сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха, сообщило высокопоставленное официальное лицо Турции в Анкаре", - пишет агентство.

Собеседник агентства пояснил, что в случае размещения в турецкой провинции Хатай установок Patriot Анкара могла бы использовать истребители F-16 против сирийских правительственных сил в Идлибе.

Представитель Анкары уточнил, что идея с ЗРК Patriot была озвучена спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри во время его визита в Турцию.

При этом источник подчеркнул, что запрос на развертывание Patriot с точки зрения Анкары не предполагает каких-либо ответных уступок с ее стороны. В частности, руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Ранее в США выражали обеспокоенность приобретением Турцией российских систем ПВО, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35. Одновременно с этим США прекратили обучение турецких пилотов полетам на F-35.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором, в частности, прописан запрет на передачу Турции американских истребителей F-35. Кроме того, проект бюджета содержит рекомендацию о том, что за приобретение Анкарой российских С-400 должны быть введены санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).