СЕ перенес заседание комитета министров из Тбилиси в Страсбург - МИД Грузии

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14-15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил в среду на брифинге министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
"Несколько минут назад в Совете Европы было принято решение, что заседание КМСЕ пройдет в мае не Тбилиси, а в Страсбурге. Это решение правильное, так как нельзя давать каким-либо силам создать дестабилизацию в Грузии, использовать этот вопрос для политических целей. У нас очень большие ежедневные вызовы, поэтому мы действовали исходя из государственных интересов, поддержав это решение", - сказал Залкалиани.
Заседание КМСЕ планировалось провести 14-15 мая в Тбилиси. В нем должна была участвовать российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Грузинская оппозиция потребовала от властей не впускать в Тбилиси Лаврова, так как он посещал Абхазию и тем самым нарушил действующий в стране закон "об оккупации". Оппозиционеры грозились устроить массовую акцию протеста в случае прибытия Лаврова в Тбилиси.
Баку и Тегеран обсудили перспективы военно-технического сотрудничества
Виновные в Ходжалинском геноциде должны быть привлечены к международному суду – МИД Азербайджана
Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent на уровне $54,9 за баррель
"Белнефтехим" подписал с SOCAR контракт на поставку 160 тыс. тонн нефти
Международный аэропорт Гейдар Алиев первый аэропорт в мире, полностью перешедший на облачные технологии
ВОЗ призывает не отменять турпоездки, несмотря на эпидемию коронавируса
Саудовская Аравия за полгода выдала более 400 тысяч туристических виз
Туристы из Азербайджана чаще всего летают в Москву, Стамбул и Киев - Aviasales
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Количество пользователей Nar 4G превысило 1 миллион!
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта "Секреты Успешных Проектов"
Global Energy Solutions получила от компании BP награду за достижения в области безопасности
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре