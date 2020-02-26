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Регион 26.02.2020 18:58

СЕ перенес заседание комитета министров из Тбилиси в Страсбург - МИД Грузии

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14-15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил в среду на брифинге министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Несколько минут назад в Совете Европы было принято решение, что заседание КМСЕ пройдет в мае не Тбилиси, а в Страсбурге. Это решение правильное, так как нельзя давать каким-либо силам создать дестабилизацию в Грузии, использовать этот вопрос для политических целей. У нас очень большие ежедневные вызовы, поэтому мы действовали исходя из государственных интересов, поддержав это решение", - сказал Залкалиани.

Заседание КМСЕ планировалось провести 14-15 мая в Тбилиси. В нем должна была участвовать российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Грузинская оппозиция потребовала от властей не впускать в Тбилиси Лаврова, так как он посещал Абхазию и тем самым нарушил действующий в стране закон "об оккупации". Оппозиционеры грозились устроить массовую акцию протеста в случае прибытия Лаврова в Тбилиси.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]