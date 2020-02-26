СЕ перенес заседание комитета министров из Тбилиси в Страсбург - МИД Грузии

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14-15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил в среду на брифинге министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Несколько минут назад в Совете Европы было принято решение, что заседание КМСЕ пройдет в мае не Тбилиси, а в Страсбурге. Это решение правильное, так как нельзя давать каким-либо силам создать дестабилизацию в Грузии, использовать этот вопрос для политических целей. У нас очень большие ежедневные вызовы, поэтому мы действовали исходя из государственных интересов, поддержав это решение", - сказал Залкалиани.

Заседание КМСЕ планировалось провести 14-15 мая в Тбилиси. В нем должна была участвовать российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Грузинская оппозиция потребовала от властей не впускать в Тбилиси Лаврова, так как он посещал Абхазию и тем самым нарушил действующий в стране закон "об оккупации". Оппозиционеры грозились устроить массовую акцию протеста в случае прибытия Лаврова в Тбилиси.