Сингапурская нефтесервисная компания в 2020г вложит $70 млн в проект в Туркмении

Нефтесервисная компания Yug-Neftegaz Private Limited (Сингапур) в 2020 году инвестирует $70 млн в проект по контракту с госконцерном "Туркменнефть", сообщает информационное агентство Туркмении Orient.
Информация об этом прозвучала в выступлении представителя сингапурской компании на международной конференции "Нефть и газ Туркмениистана-2020", которая проходила 24-25 февраля в Дубае (ОАЭ).
В международной конференции в Дубае приняли участие 300 делегатов от 113 крупных компаний из 40 стран. Цель форума - привлечение иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркмении.
В сообщении говорится, что Yug-Neftegaz и ГК "Туркменнефть" в 2008 году подписали контракт на выполнение сервисных работ по капитальному ремонту скважин на западе Туркмении.
С начала действия контракта по состоянию на 1 января 2020 года подрядчик произвел капитальный ремонт на 1544 скважинах. В результате добыча дополнительной нефти на этих скважинах составила свыше 2,5 млн тонн. Инвестиции с момента действия контракта составили $369 млн.
В 2020 году по контракту запланированы работы, направленные на повышение производительности 80 нефтяных скважин "Туркменнефти", по которым ожидается получить 105,352 тыс. тонн дополнительной нефти. Также будут пробурены 6 новых скважин, которые, как ожидается, обеспечат приток в 54,55 тыс. тонн.
В октябре 2019 года директор Yug-Neftegaz Игорь Буркинский на международной конференции "Нефть и газ Туркменистана-2019" сказал, что по контракту с ГК "Туркменнефть" компания проведет бурение не менее 60 скважин на месторождении Северный Готурдепе на западе Туркмении, что позволит значительно увеличить добычу новой нефти на нефтепромысле, который находится в эксплуатации более 50 лет.
По словам Буркинского, планируется бурение вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Данные работы ведутся в соответствии с подписанным в 2018 году дополнительным соглашением к контракту с ГК "Туркменнефть" на бурение не менее 60 скважин и выполнение работ по капитальному ремонту скважин в период до 2037 года.
Буркинский также сказал, что по состоянию на начало октября 2019 в рамках контракта с "Туркменнефтью" добыто 2,45 млн тонн дополнительной нефти, проведена 1501 скважино-операция.
Компания также выполнила сейсморазведочные работы на месторождениях Готурдепе и Барсагельмес на глубину до 7 км, в результате чего были выявлены новые перспективные объекты под бурение и существенно увеличена ресурсная база, что позволит значительно повысить добычу на этих месторождениях.
Филиал Yug-Neftegaz Private Limited в Туркмении открылся в 2008 году. В том же году компания подписала четырехлетний контракт с ГК "Туркменнефть" на выполнение работ по капитальному ремонту скважин. В 2011 году подписан 6-летний контракт на эти же работы, в 2014 году - соглашение с госкорпорацией "Туркменгеология" на проведение 2D/3D геофизических исследований, включая полевые работы.
Деятельность в Туркмении Yug-Neftegaz осуществляет на месторождениях Готурдепе, Барсагельмес, Кеймир, Гамышлыджа и других.
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