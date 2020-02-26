Россия направит подлодку на Филиппины для участия в Международном смотре флотов

Россия направит одну из своих подводных лодок на Филиппины для участия в предстоящем там в мае Международном смотре флотов (International Fleet Review 2020), сообщил филиппинским журналистам посол РФ в Маниле Игорь Ховаев.
Это будет первое посещение российской подлодкой Филиппин. "Россияне прибудут как друзья и партнеры, - отметил посол. - Я буду рад пригласить вас посетить российскую подводную лодку, чтобы просто пообщаться с русскими моряками, и вы увидите, что все они нормальные дружелюбные люди".
По его словам, подлодка придет на Филиппины в составе отряда кораблей ВМФ России.
Международный смотр флотов будет проходить в акватории Манильского залива. Он направлен на укрепление взаимного доверия и сотрудничества между военно-морскими силами всего мира.
Смотр является одним из главных событий в рамках Военно-морского симпозиума западной части Тихого океана (WPNS), который будет проходить на Филиппинах с 19 по 21 мая.
Командующий военно-морским флотом Филиппин, контр-адмирал Джованни Карло Бакордо ранее сообщил, что корабли как минимум из состава 24 флотов, а также их представители примут участие в симпозиуме и смотре.
Как сообщалось, в январе 2019 года Филиппины посетил отряд кораблей Тихоокеанского флота, в составе ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома".
В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования военно-морских сил Филиппин и послом России на Филиппинах, сообщал тогда флот. Основными целями похода стали развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и демонстрация Андреевского флага в этом регионе.
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