Эрдоган заявляет о наращивании военного присутствия Турции в Идлибе

Анкара продолжает наращивать военное присутствие в сирийской провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В данный момент самая большая проблема для действий турецких вооруженных сил в Сирии является использование воздушного пространства, - сказал Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии. - Но мы надеемся, что в скором будущем решим и этот вопрос".

Президент Турции подчеркнул, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу: "Сторонники Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает". "Турция не сделает ни шагу назад и оттеснит (войска) режима за пределы выделенной зоны (деэскалации)", - добавил Эрдоган.

Ранее в феврале он заявил, что силы Асада должны отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, обещав в противном случае оттеснить сирийские войска.

В Идлибской зоне деэскалации армия Турции разместила 12 наблюдательных постов, часть из которых после начала наступления сирийской армии оказалась у нее в тылу.