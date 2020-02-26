Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8478 RUR   0.026 GBR   2.2083 TRY   0.2764

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.90 -1.53 Brent 54.95 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Регион 26.02.2020 16:28

Эрдоган заявляет о наращивании военного присутствия Турции в Идлибе

Анкара продолжает наращивать военное присутствие в сирийской провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В данный момент самая большая проблема для действий турецких вооруженных сил в Сирии является использование воздушного пространства, - сказал Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии. - Но мы надеемся, что в скором будущем решим и этот вопрос".

Президент Турции подчеркнул, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу: "Сторонники Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает". "Турция не сделает ни шагу назад и оттеснит (войска) режима за пределы выделенной зоны (деэскалации)", - добавил Эрдоган.

Ранее в феврале он заявил, что силы Асада должны отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, обещав в противном случае оттеснить сирийские войска.

В Идлибской зоне деэскалации армия Турции разместила 12 наблюдательных постов, часть из которых после начала наступления сирийской армии оказалась у нее в тылу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ


Похожие новости


Эрдоган упрекнул Россию в нежелании признать гуманитарный кризис в Идлибе Эрдоган оправдал действия Турции в Сирии и Ливии национальными интересами Лавров отрицает выдвижение новых требований к Турции по Идлибу на переговорах в Москве Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - Минобороны Встреча Путина с Эрдоганом пока не планируется, но не исключается при необходимости - Песков Эрдоган и Путин могут обсудить Идлиб в случае необходимости - Чавушоглу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]