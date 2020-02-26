Эрдоган заявляет о наращивании военного присутствия Турции в Идлибе

Анкара продолжает наращивать военное присутствие в сирийской провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"В данный момент самая большая проблема для действий турецких вооруженных сил в Сирии является использование воздушного пространства, - сказал Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии. - Но мы надеемся, что в скором будущем решим и этот вопрос".
Президент Турции подчеркнул, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу: "Сторонники Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает". "Турция не сделает ни шагу назад и оттеснит (войска) режима за пределы выделенной зоны (деэскалации)", - добавил Эрдоган.
Ранее в феврале он заявил, что силы Асада должны отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, обещав в противном случае оттеснить сирийские войска.
В Идлибской зоне деэскалации армия Турции разместила 12 наблюдательных постов, часть из которых после начала наступления сирийской армии оказалась у нее в тылу.
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