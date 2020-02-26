Туристы из Азербайджана чаще всего летают в Москву, Стамбул и Киев - Aviasales

Москва возглавила рейтинг самых популярных туристических направлений для туристов из Азербайджана, свидетельствуют данные сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.
«Специалисты Aviasales.az провели исследование и выяснили, что в топ-3 самых популярных туристических направлений входят Россия, Турция и Украина. В частности, каждый четвертый путешественник из Азербайджана раз в год летает в Москве. В среднем, на билеты в этот город тратят 490 манатов (перелет в обе стороны). На втором месте по популярности находится Стамбул – на него приходится 16% всех бронирований. Средняя стоимость билетов до Турции — 433 маната», - рассказали агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Aviasales.
В 2019 году Киев посетило 7% азербайджанцев, стоимость билета в Украину в среднем составила 415 манатов.
«Неизменно высоким остается спрос на Санкт-Петербург и Анталью, эти города входят в топ-5. В то же время возрастает интерес к путешествиям в Тбилиси, этот город находится на шестом месте. За прошлый год более 2% путешественников побывали в Грузии и потратили на билеты в среднем по 205 манатов», - отмечает Aviasales.
Далее следуют Харьков, Минск и Дубай, туда улетают по 2% азербайджанцев.
Закрывает десятку популярных направлений Анкара. В этот город отправляется 1% туристов из Азербайджана.
Aviasales – крупнейший метапоисковик авиабилетов, работающий в странах СНГ, Восточной Европы и Африки. В 2007 году он появился в виде личного блога основателя компании Константина Калинова. Сегодня это высокотехнологичный сервис, которым пользуются 15 млн человек ежемесячно.
В 2020 году Forbes назвал Aviasales одной из самых дорогих компаний Рунета, а Skift включил в топ 25 перспективных трэвел-стартапов.
Н.Аббасова
Виновные в Ходжалинском геноциде должны быть привлечены к международному суду – МИД Азербайджана
Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения
Президент Азербайджана посетил мемориал памяти жертв Ходжалинской трагедии
Азербайджан ввел запрет на импорт украинского мяса птицы из-за вспышки птичьего гриппа
Lufthansa сократит расходы, чтобы ограничить негативные последствия коронавируса
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Эрдоган упрекнул Россию в нежелании признать гуманитарный кризис в Идлибе
Анвар Ибрагим выдвинут в кандидаты на пост премьера от правящей коалиции
Число новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая впервые превысило показатели на территории КНР - глава ВОЗ
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Количество пользователей Nar 4G превысило 1 миллион!
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта "Секреты Успешных Проектов"
Global Energy Solutions получила от компании BP награду за достижения в области безопасности
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре