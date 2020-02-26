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Это интересно 26.02.2020 16:36

Туристы из Азербайджана чаще всего летают в Москву, Стамбул и Киев - Aviasales

Москва возглавила рейтинг самых популярных туристических направлений для туристов из Азербайджана, свидетельствуют данные сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

«Специалисты Aviasales.az провели исследование и выяснили, что в топ-3 самых популярных туристических направлений входят Россия, Турция и Украина. В частности, каждый четвертый путешественник из Азербайджана раз в год летает в Москве. В среднем, на билеты в этот город тратят 490 манатов (перелет в обе стороны). На втором месте по популярности находится Стамбул – на него приходится 16% всех бронирований. Средняя стоимость билетов до Турции — 433 маната», - рассказали агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Aviasales.

В 2019 году Киев посетило 7% азербайджанцев, стоимость билета в Украину в среднем составила 415 манатов.

«Неизменно высоким остается спрос на Санкт-Петербург и Анталью, эти города входят в топ-5. В то же время возрастает интерес к путешествиям в Тбилиси, этот город находится на шестом месте. За прошлый год более 2% путешественников побывали в Грузии и потратили на билеты в среднем по 205 манатов», - отмечает Aviasales.

Далее следуют Харьков, Минск и Дубай, туда улетают по 2% азербайджанцев.

Закрывает десятку популярных направлений Анкара. В этот город отправляется 1% туристов из Азербайджана.

Aviasales – крупнейший метапоисковик авиабилетов, работающий в странах СНГ, Восточной Европы и Африки. В 2007 году он появился в виде личного блога основателя компании Константина Калинова. Сегодня это высокотехнологичный сервис, которым пользуются 15 млн человек ежемесячно.

В 2020 году Forbes назвал Aviasales одной из самых дорогих компаний Рунета, а Skift включил в топ 25 перспективных трэвел-стартапов.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИСТЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]