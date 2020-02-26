Украинский премьер опровергает сообщения СМИ о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что не писал заявления об отставке, и не обсуждал тему отставки с президентом Владимиром Зеленским.
"Никаких заявлений я не писал, с президентом таких тем не обсуждал", - сказал Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду в Киеве.
По словам премьера, правительство продолжает работать в привычном режиме.
В то же время Гончарук отметил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко.
"Я за последний месяц посмотрел более 20 лиц (кандидатур на должности в кабмин - ИФ). Нам действительно необходимо усилить советниками или какими-то должностями правительство, которые хорошо понимают, что такое промышленность", - добавил он.
Ранее в среду Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом Тигипко, соответствующее видео опубликовала журналист интернет-издания "Радио Свобода" Власта Лазур в твиттере.
"Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - сказал Зеленский после форума Age of Crimea 2020, отвечая на вопрос журналиста правда ли, что он ведет переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили со ссылкой на источники о готовящемся назначении Тигипко премьером вместо Алексея Гончарука. По информации СМИ, обсуждалась также кандидатура бизнесмена, экс-главы Службы безопасности Валерия Хорошковского.
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