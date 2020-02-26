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СНГ 26.02.2020 16:40

Украинский премьер опровергает сообщения СМИ о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что не писал заявления об отставке, и не обсуждал тему отставки с президентом Владимиром Зеленским.

"Никаких заявлений я не писал, с президентом таких тем не обсуждал", - сказал Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду в Киеве.

По словам премьера, правительство продолжает работать в привычном режиме.

В то же время Гончарук отметил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко.

"Я за последний месяц посмотрел более 20 лиц (кандидатур на должности в кабмин - ИФ). Нам действительно необходимо усилить советниками или какими-то должностями правительство, которые хорошо понимают, что такое промышленность", - добавил он.

Ранее в среду Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом Тигипко, соответствующее видео опубликовала журналист интернет-издания "Радио Свобода" Власта Лазур в твиттере.

"Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - сказал Зеленский после форума Age of Crimea 2020, отвечая на вопрос журналиста правда ли, что он ведет переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили со ссылкой на источники о готовящемся назначении Тигипко премьером вместо Алексея Гончарука. По информации СМИ, обсуждалась также кандидатура бизнесмена, экс-главы Службы безопасности Валерия Хорошковского.

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Тэги: УКРАИНА, КАБМИН, ГОНЧАРУК, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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