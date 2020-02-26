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Влияние коронавируса на европейскую экономику оценивать рано - Еврокомиссия

Европейская комиссия обсудила в среду ситуацию с коронавирусом Covid-19 и выразила сочувствие всем, кого затронула эта эпидемия, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе зампред ЕК Валдис Домбровскис.

"Мы говорили о нынешней ситуации и о числе случаев (заражения - ИФ), зарегистрированных в Европейском Союзе, о принятых мерах помощи государствам-членам по противостоянию этому вирусу. Мы работаем в тесной координации с государствами-членами", - сказал он.

Домбровскис также отметил, что сотрудники персонала институтов ЕС получили указания по мерам предупреждения этого заболевания.

Он заверил, что Еврокомиссия будет делать все возможное, чтобы воспрепятствовать распространению вируса.

По словам зампреда ЕК, также шла речь о возможных последствиях эпидемии для мировой экономики в целом, для европейской экономики и отдельных ее секторов.

На той же пресс-конференции, посвященной "зимнему пакету европейского семестра" - анализу текущего экономического состояния ЕС, член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони заявил, что "ситуация меняется каждый день". Он подтвердил, что "коронавирус - это новый риск, которому мы противостоим, но еще слишком рано, чтобы оценивать его влияние, и на данный момент нет инструментов для точного прогноза".

По словам Джентилони, "все международные организации, что оправданно, очень осторожны, когда они пытаются формулировать прогнозы".

"Единственная определенность, о которой мы можем говорить, в том, что последствия для экономики будут. (...) Но мы не хотим заниматься предвидениями. Мы внимательно следим день за днем за развитием ситуации, и мы остаемся в контакте с международными экономическими организациями", - сказал еврокомиссар.

Подытоживая тему влияния коронавируса на экономику, зампред ЕК Домбровскис заявил, что соответствующие прогнозы будут делаться в контексте весеннего экономического цикла в рамках следующего этапа "европейского семестра".

Он отметил, что Еврокомиссия сможет принять соответствующие решения бюджетного характера по противодействию последствиям эпидемии для экономики и обсуждать эту проблему, когда государства-члены представят свои проекты будущего бюджетного плана.

"Но трудно говорить, каково будет распространение эпидемии, каким окажется возникающий перед нами сценарий. Нам нужно внимательно следить за этим. И когда последуют весенние прогнозы, у нас будет больше информации. Мы будем лучше понимать ситуацию", - резюмировал Домбровскис.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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