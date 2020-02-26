Число новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая впервые превысило показатели на территории КНР - глава ВОЗ

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 во вторник, 25 февраля, впервые оказалось больше вне границ КНР, нежели на территории Китая, заявил в среду в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Вчера количество новых случаев, о которых сообщали за пределами Китая, в первый раз превзошло количество новых случаев в Китае", - приводят его слова западные СМИ.
Так, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных COVID-2019 выросло на 411 человек, а за границами КНР - на 427.
Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.
По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.
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