Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8478 RUR   0.026 GBR   2.2083 TRY   0.2764

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.90 -1.53 Brent 54.95 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.02.2020 16:41

Число новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая впервые превысило показатели на территории КНР - глава ВОЗ

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 во вторник, 25 февраля, впервые оказалось больше вне границ КНР, нежели на территории Китая, заявил в среду в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Вчера количество новых случаев, о которых сообщали за пределами Китая, в первый раз превзошло количество новых случаев в Китае", - приводят его слова западные СМИ.

Так, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных COVID-2019 выросло на 411 человек, а за границами КНР - на 427.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 2,9 тыс. человек, скончались 49 Коронавирус меняет ход глобализации в мире - министр финансов Франции Число заразившихся коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 2,4 тыс. человек, скончались 37 Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 2,2 тыс. человек, скончались 26 - газета Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1,78 тыс. человек Мировая экономика потеряет более $280 млрд в I квартале из-за китайского коронавируса - Capital Economics

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]