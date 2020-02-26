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Дальнее зарубежье 26.02.2020 16:42

Анвар Ибрагим выдвинут в кандидаты на пост премьера от правящей коалиции

Малазийская коалиция "Союз надежды" выдвинула Анвара Ибрагима кандидатом на пост премьер-министра страны, сообщили в среду азиатские СМИ.

В "Партии народной справедливости", которую возглавляет Анвар Ибрагим, также заявили о поддержке его кандидатуры.

"Мы выражаем поддержку Анвару как восьмому премьер-министру", - цитируют СМИ заявление партии Анвара Ибрагима.

Прежний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад в понедельник обратился к королю с прошением об отставке.

Агентство со ссылкой на заявление Мохаммада отмечает, что такое решение было принято неожиданно на фоне разногласий с Анваром Ибрагимом.

Ранее сообщалось, что партия Махатхира Мохаммада "Объединенная партия сынов земли Малайзии", входившая в правящую коалицию, 23 февраля вышла из нее, спровоцировав кризис власти в стране.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]