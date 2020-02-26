Анвар Ибрагим выдвинут в кандидаты на пост премьера от правящей коалиции

Малазийская коалиция "Союз надежды" выдвинула Анвара Ибрагима кандидатом на пост премьер-министра страны, сообщили в среду азиатские СМИ.

В "Партии народной справедливости", которую возглавляет Анвар Ибрагим, также заявили о поддержке его кандидатуры.

"Мы выражаем поддержку Анвару как восьмому премьер-министру", - цитируют СМИ заявление партии Анвара Ибрагима.

Прежний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад в понедельник обратился к королю с прошением об отставке.

Агентство со ссылкой на заявление Мохаммада отмечает, что такое решение было принято неожиданно на фоне разногласий с Анваром Ибрагимом.

Ранее сообщалось, что партия Махатхира Мохаммада "Объединенная партия сынов земли Малайзии", входившая в правящую коалицию, 23 февраля вышла из нее, спровоцировав кризис власти в стране.