Саудовская Аравия за полгода выдала более 400 тысяч туристических виз

Саудовская Аравия выдала иностранным туристам более 400 тысяч электронных виз с сентября прошлого года, когда Королевство впервые открыло границы для путешественников, сообщает Saudi Gazette.

Как пишет издание, за это время около 40% туристов приехали в страну ради пляжного отдыха, 30% - ради посещения исторических достопримечательностей. Всего в Королевстве около 10 тыс. исторических мест.

"Саудовская Аравия вскоре объявит о ряде новых реформ для привлечения инвестиций в туристический сектор. Пока объектов инфраструктуры недостаточно. В стране взят курс на дальнейшую диверсификацию экономики - в том числе, за счет развития туризма", - отмечает издание.

Саудовская Аравия 28 сентября впервые в истории начала выдачу электронных виз иностранным туристам из 49 стран - в том числе, россиянам. Электронная виза стоит $117, она оформляется онлайн и выдается на год для многократного въезда. По визе нельзя посещать Мекку и Медину, они по-прежнему останутся открытыми только для мусульман и паломников.