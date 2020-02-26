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Туризм 26.02.2020 16:42

Саудовская Аравия за полгода выдала более 400 тысяч туристических виз

Саудовская Аравия выдала иностранным туристам более 400 тысяч электронных виз с сентября прошлого года, когда Королевство впервые открыло границы для путешественников, сообщает Saudi Gazette.

Как пишет издание, за это время около 40% туристов приехали в страну ради пляжного отдыха, 30% - ради посещения исторических достопримечательностей. Всего в Королевстве около 10 тыс. исторических мест.

"Саудовская Аравия вскоре объявит о ряде новых реформ для привлечения инвестиций в туристический сектор. Пока объектов инфраструктуры недостаточно. В стране взят курс на дальнейшую диверсификацию экономики - в том числе, за счет развития туризма", - отмечает издание.

Саудовская Аравия 28 сентября впервые в истории начала выдачу электронных виз иностранным туристам из 49 стран - в том числе, россиянам. Электронная виза стоит $117, она оформляется онлайн и выдается на год для многократного въезда. По визе нельзя посещать Мекку и Медину, они по-прежнему останутся открытыми только для мусульман и паломников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДОВСКАЯ, АРАВИЯ, ТУРИЗМ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]