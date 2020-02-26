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ТЭК 26.02.2020 17:01

Азербайджан в 2019г увеличил экспорт газа в Турцию на 27,3%

Азербайджан в 2019 году экспортировал в Турцию 9 млрд 584,78 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 27,3% выше показателя 2018 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в декабре 2019 года в общем объеме поставок газа в Турцию на долю Азербайджана пришлось 926,86 млн кубометров или 17,11%. Поставки по сравнению с декабрем 2018 года увеличились на 16,6%.

В целом, в декабре экспорт газа в Турцию составил 5 млрд 416,19 млн кубометров (спад на 10,5% сравнению с декабрем 2018г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 3 млрд 664,55 млн кубометров (67,7% всех поставок), LNG – 1 млрд 751,65 млн кубометров (32,3%). Помимо Азербайджана, поставки газа трубопроводом в отчетный период были осуществлены из Ирана и России.

По уточненным данным EPDK, в 2018 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 7 млрд 527 млн кубометров.

Азербайджанский газ в Турцию поставляется газ только с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1 и Стадии-2 его разработки.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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