Литва объявила экстремальную ситуацию, чтобы повысить эффективность борьбы с коронавирусом Covid-19

Правительство Литвы в среду объявило экстремальную ситуацию в стране для борьбы с угрозой распространения коронавируса.

Кабинет министров постановил создать Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций, который теперь будет координировать все действия. Центр возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешяльгис отметил, что решение было необходимо в связи с ростом числа заразившихся вирусом Covid-19 и распространением его в Европе.

По его словам, объявление экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определённых государств или регионов в Литву и из неё.

"Будут пересмотрены все рекомендации и часть их станет обязательными к исполнению распоряжениями. Тогда можно будет принимать решения, выполнение которых будет обязательным", - объяснил Шешяльгис.

Кабмин также упростил объявление экстремальных ситуаций в государственном масштабе. МВД, которое внесло поправки к Закону о гражданской безопасности, указывает, что это реакция на правовые пробелы, которые выявились, когда в прошлом году произошёл пожар на заводе по переработке покрышек в Алитусе.

Ранее в среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в Женеве, что количество новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019 25 февраля впервые оказалось больше вне границ КНР, нежели на территории Китая.

"Вчера количество новых случаев, о которых сообщали за пределами Китая, в первый раз превзошло количество новых случаев в Китае", - приводят его слова западные СМИ.

Так, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных выросло на 411 человек, а за границами КНР - на 427.

Новый коронавирус Covid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

Гонконгская газета South China Morning Post пишет, что число жертв коронавируса выросло за сутки с 37 до 49 человек: 16 человек скончались в Иране, 12 - в Южной Корее, 11 - в Италии, пять - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, по одному случаю летального исхода зафиксированы во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 1,146 тыс. - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 850, из них более 690 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Италии насчитывается 323 больных, Иране - 95, Сингапуре - 91, в Гонконге - 85, США - 53, Таиланде - 37, на Тайване - 31, в Австралии - 23, Малайзии - 22, Германии - 18, Вьетнаме - 16, Франции - 14, ОАЭ и Великобритании - по 13, Макао и Канаде - по 10.

Менее 10 случаев заболевания зафиксировано на Филиппинах, в Индии, Кувейте, Бахрейне, Испании, Омане, России, Австрии, Афганистане, Алжире, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Израиле, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции, Хорватии и Швейцарии.

Первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (Covid-19) зафиксирован в Париже, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.