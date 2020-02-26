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Транспорт и связь 26.02.2020 17:47

Россия из-за коронавируса ограничивает авиасообщение с Южной Кореей, рекомендует воздержаться от поездок в Италию

Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила, что решено прекратить авиасообщение с Южной Кореей всеми компаниями, кроме "Аэрофлота" и "Авроры".

"С 1 марта по отношению к Южной Корее останавливаемся все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями кроме "Аэрофлота" и "Авроры". "Аврора" будет (работать) в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан", - сказала Голикова на брифинге в Москве в среду.

По ее словам, "Аэрофлот" будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал F "Шереметьево".

Голикова сообщила, что в отношении Италии, поскольку она входит в состав Евросоюза, вводить ограничительные меры "достаточно сложно".

Поэтому, сказала она, пока рекомендовано Ростуризму и МИДу обратиться к гражданам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в Италию - как тургруппами, так и частным образом.

С 28 февраля также будет введен запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. Прилетающие из Ирана также будут проходить через терминал F "Шереметьево".

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, умерли более чем 2,7 тыс. инфицированных.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]