Международный аэропорт Гейдар Алиев первый аэропорт в мире, полностью перешедший на облачные технологии

Международный аэропорт Гейдар Алиев (GYD) стал первым в мире аэропортом, полностью перешедшим на облачные технологии, заявил президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангир Аскеров.
«Баку с рабочим визитом посетила делегация компании Amadeus во главе со старшим вице-президентом по информационным технологиям Бруно Спадо. В рамках визита состоялась встреча с президентом AZAL Аскеровым, на которой были обсуждены вопросы применения новых технологий в GYD»,- сообщает AZAL.
Аскеров подчеркнул, что столичный аэропорт в прошлом году стал первым мире аэропортом, полностью перешедшим на облачные технологии и отметил, что увеличение пассажиропотока является одной из приоритетных задач.
«Партнерство с компанией Amadeus и применение новых технологий позволяет улучшить эффективность работы, и, что самое главное, повысить качество обслуживания пассажиров», - сказал Аскеров.
В свою очередь, Спада отметил, что бакинский аэропорт является очень хорошим примером использования современных технологий в современной авиационной индустрии.
«В число ключевых преимущество облачных решений Amadeus также входит возможность оптимизировать и эффективно управлять своими расходами. Хочу особо подчеркнуть, что GYD единственный в мире аэропорт, полностью перешедший на облачные технологии», – сказал Спада.
GYD - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.
Компания Amadeus является одним из крупнейших в мире поставщиков IT-услуг в сфере авиаперевозок и глобальных дистрибьюторских систем.
Б.Рустамбеков
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