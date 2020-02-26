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Транспорт и связь 26.02.2020 17:50

Международный аэропорт Гейдар Алиев первый аэропорт в мире, полностью перешедший на облачные технологии

Международный аэропорт Гейдар Алиев (GYD) стал первым в мире аэропортом, полностью перешедшим на облачные технологии, заявил президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангир Аскеров.

«Баку с рабочим визитом посетила делегация компании Amadeus во главе со старшим вице-президентом по информационным технологиям Бруно Спадо. В рамках визита состоялась встреча с президентом AZAL Аскеровым, на которой были обсуждены вопросы применения новых технологий в GYD»,- сообщает AZAL.

Аскеров подчеркнул, что столичный аэропорт в прошлом году стал первым мире аэропортом, полностью перешедшим на облачные технологии и отметил, что увеличение пассажиропотока является одной из приоритетных задач.

«Партнерство с компанией Amadeus и применение новых технологий позволяет улучшить эффективность работы, и, что самое главное, повысить качество обслуживания пассажиров», - сказал Аскеров.

В свою очередь, Спада отметил, что бакинский аэропорт является очень хорошим примером использования современных технологий в современной авиационной индустрии.

«В число ключевых преимущество облачных решений Amadeus также входит возможность оптимизировать и эффективно управлять своими расходами. Хочу особо подчеркнуть, что GYD единственный в мире аэропорт, полностью перешедший на облачные технологии», – сказал Спада.

GYD - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Компания Amadeus является одним из крупнейших в мире поставщиков IT-услуг в сфере авиаперевозок и глобальных дистрибьюторских систем.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZAL, ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРЕХОД


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Бакинский международный аэропорт полностью перешел на облачные технологии

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]