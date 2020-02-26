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Дальнее зарубежье 26.02.2020 17:53

Число случаев заражения коронавирусом в Италии приближается к 400

Врачи в Италии выявили 374 случая заражения людей коронавирусом, сообщает в среду местное телевидение.

В 12 из этих случаев пациенты скончались.

Случаи заражения зафиксированы в 10 областях страны. Больше всего пострадали Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (30 случаев, один умерший)

Во вторник вечером сообщалось о 322 случаях в Италии.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]