Число случаев заражения коронавирусом в Италии приближается к 400

Врачи в Италии выявили 374 случая заражения людей коронавирусом, сообщает в среду местное телевидение.
В 12 из этих случаев пациенты скончались.
Случаи заражения зафиксированы в 10 областях страны. Больше всего пострадали Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (30 случаев, один умерший)
Во вторник вечером сообщалось о 322 случаях в Италии.
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