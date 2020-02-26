Число случаев заражения коронавирусом в Италии приближается к 400

Врачи в Италии выявили 374 случая заражения людей коронавирусом, сообщает в среду местное телевидение.

В 12 из этих случаев пациенты скончались.

Случаи заражения зафиксированы в 10 областях страны. Больше всего пострадали Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (30 случаев, один умерший)

Во вторник вечером сообщалось о 322 случаях в Италии.