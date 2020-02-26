В Бразилии подтвердили первый в Латамерике случай заражения коронавирусом

В Бразилии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране, сообщает в среду газета "Фолья ди Сан-Паулу" со ссылкой на источник.

Мужчина, у которого заподозрили заражение коронавирусом накануне, посетил Италию с рабочей поездкой в период с 9 по 21 февраля. В Италии к настоящему моменту выявили наибольшее число случаев заражения вирусом среди остальных европейских стран.

Он обратился за помощью 24 февраля в одну из больниц Сан-Паулу после возвращения из поездки в Ломбардию. В настоящее время пациент изолирован, его состояние стабильно.

Минздрав Бразилии, как ожидается, позднее выступит с официальным заявлением по поводу выявления первого случая заражения Covid-19.

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, гражданин которой заразился новым коронавирусом.