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Дальнее зарубежье 26.02.2020 17:59

В Бразилии подтвердили первый в Латамерике случай заражения коронавирусом

В Бразилии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране, сообщает в среду газета "Фолья ди Сан-Паулу" со ссылкой на источник.

Мужчина, у которого заподозрили заражение коронавирусом накануне, посетил Италию с рабочей поездкой в период с 9 по 21 февраля. В Италии к настоящему моменту выявили наибольшее число случаев заражения вирусом среди остальных европейских стран.

Он обратился за помощью 24 февраля в одну из больниц Сан-Паулу после возвращения из поездки в Ломбардию. В настоящее время пациент изолирован, его состояние стабильно.

Минздрав Бразилии, как ожидается, позднее выступит с официальным заявлением по поводу выявления первого случая заражения Covid-19.

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, гражданин которой заразился новым коронавирусом.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]