В Бразилии подтвердили первый в Латамерике случай заражения коронавирусом

В Бразилии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране, сообщает в среду газета "Фолья ди Сан-Паулу" со ссылкой на источник.
Мужчина, у которого заподозрили заражение коронавирусом накануне, посетил Италию с рабочей поездкой в период с 9 по 21 февраля. В Италии к настоящему моменту выявили наибольшее число случаев заражения вирусом среди остальных европейских стран.
Он обратился за помощью 24 февраля в одну из больниц Сан-Паулу после возвращения из поездки в Ломбардию. В настоящее время пациент изолирован, его состояние стабильно.
Минздрав Бразилии, как ожидается, позднее выступит с официальным заявлением по поводу выявления первого случая заражения Covid-19.
Бразилия стала первой латиноамериканской страной, гражданин которой заразился новым коронавирусом.
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