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СНГ 26.02.2020 18:28

У троих эвакуированных в Казань россиян с лайнера "Diamond Princess" подтвержден коронавирус

У троих россиян, эвакуированных 22 февраля из Японии с круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением", - сказала Попова на брифинге в Москве в среду.

По ее словам, вместе с тем, эти трое россиян и другие эвакуированные с Diamond Princess в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо, высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ нет ни у кого из них.

"Клинических проявлений нет ни у кого, даже у тех, у кого стоит диагноз новая коронавирусная инфекция", - сказала Попова.

Ранее, 23 февраля глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила журналистам, что по решению штаба 22 февраля из Японии в Республику Татарстан авиацией МЧС России при поддержке МИД РФ были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, уточняла вице-премьер.

Все восемь эвакуированных будут находиться две недели на карантине в одном из специализированных медучреждений Казани.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЭВАКУИРОВАННЫЕ, КАЗАНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]